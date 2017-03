22/03/2017 22:23

CALCIOMERCATO CAGLIARI COCCARO / Colpo in prospettiva in arrivo per il Cagliari. I sardi - secondo quanto riportato da 'Corrieredellosport.it' - sarebbero ad un passo da Matias Coccaro. Il calciatore classe 1997, cresciuto nel Levallejos, sarebbe in Italia con il suo procuratore per trovare l'accordo definitivo con i rossoblu.

M.S.