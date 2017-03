Calciomercato Lazio, non solo Simeone Jr: tutti i nomi per l'attacco

22/03/2017 08:50

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE JR / La Lazio, in vista della riapertura del calciomercato in estate, cerca rinforzi in attacco: secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', il 'Cholito' Simeone Jr potrebbe arrivare dal Genoa per 15 milioni di euro. Sul taccuino del calciomercato Lazio, come possibili rinforzi in attacco, ci sono anche i nomi di Andone (Deportivo La Coruna), Vizeu (Flamengo, ma ha una clausola rescissoria da 70 milioni), Alario (River Plate), Talisca (Besiktas). ll 'dopo Keita' può essere Bart Ramsleaar del PSV.

S.D.