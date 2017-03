Italia, Insigne: "Con l'Albania non sarà facile. Buffon? Abbiamo scherzato per..."

21/03/2017 15:26

NEWS ITALIA/ Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' dal ritiro della Nazionale azzurra per fare il punto della situazione sul Napoli e sull'Italia, attesa dalla sfida all'Albania per le qualificazioni ai Mondiali del 2018: "Arrivare in nazionale è sempre bellissimo, incontrare compagni con cui ho giocato in passato come Verratti. Anche per questa maglia cercherò di dare sempre il massimo, darò sempre tutto per la nazionale. Fa piacere essere visto come un punto fermo della nazionale, ma devo crescere ancora tanto. In questo partite avrò l’occasione di mettermi in mostra, accettare tutte le scelte del mister. Noi siamo qua e dobbiamo lavorare perché abbiamo una partita importante contro l’Albania, non sarà facile. Io sono qui per dare il massimo e poi vediamo".

BUFFON E SARRI - "Con Buffon abbiamo scherzato sulle prossime sfide dopo la sosta con la Juventus, abbiamo scherzato su come sarà l’ambiente ma niente di che, manca ancora tempo. Lui è una leggenda del calcio mondiale, spero che ci darà una mano a noi giovani per crescere di più. Sarri? Mi sta dando tanto, credo che sia un grande allenatore e ci sta insegnando tanto a livello di calcio, esprimiamo un bellissimo calcio e siamo giovani, cerchiamo di mettere in campo tutto quello che dice il mister".

S.F.