FOTO - Cies, Chievo squadra più vecchia d'Europa. Juventus nella top 20

20/03/2017 12:41

CIES CHIEVO JUVENTUS / Il CIES, osservatorio del calcio con sede in Svizzera, ha stilato una speciale classifica sulle età delle squadre. Prendendo in considerazione i calciatori schierati nell'ultimo anno solare nei 31 campionati più importanti d'Europa, è emerso che il Chievo è la formazione più 'vecchia' di tutte, unica a superare i 32 anni di media. Seguono i ciprioti dell'Aek Larnaca e quelli del Nea Salamis. Nella top twenty, in tredicesima posizione, c'è la Juventus con un'età media di 29 anni e mezzo. Altre due squadre italiane nelle prime cento: si tratta del Cagliari 22esimo e dell'Inter 99esima.

1) CHIEVO età media 32,09

2) Aek Larnaka 31,87

3) Nea Salamis 30,38

4) Apollon Limassol 30,10

5) West Bromwich 30,03

5) Kerkyra 30,03

7) Apoel Nicosia 29,87

8) Shakhtyor Soligorsk 29,81

9) Karabukspor 29,78

10) Orenburg 29,70

13) JUVENTUS 29,55

22) CAGLIARI 29,26

99) INTER 27,80

M.R.