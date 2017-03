Crotone-Fiorentina, Nicola: "Serve qualità, non è solo questione di sfortuna"

19/03/2017 17:42

CROTONE FIORENTINA NICOLA / Davide Nicola ha analizzato la sconfitta del suo Crotone contro la Fiorentina: "Cosa manca per risalire la china? Questa è una bella domanda. Io credo che ci manchi obiettivamente qualcosa in termini di qualità complessiva - spiega alla 'Rai' - Se devo fare una valutazione sulla partita di oggi e su tante altre che abbiamo già fatto, il Crotone dimostra le solite qualità e magari sta andando già al massimo rispetto a quello che può fare. Oggi avevamo una squadra forte e importante, ma facendo un bilancio sul doppio confronto ci sono 34-35 punti di differenza tra noi e loro. Il Crotone cerca di colmare il gap con altre qualità. Peccato, perché non ci sta girando benissimo. Non è solo una questione di poca fortuna però. Ormai credo che i grandi miglioramenti li abbiamo fatti, servono micro-miglioramenti' ora".

M.D.A.