Sampdoria-Juventus, infortunio Dybala: costretto a lasciare il campo

19/03/2017 15:30

SAMPDORIA JUVENTUS DYBALA INFORTUNIO / A metà del primo tempo della sfida tra la Sampdoria e la Juventus, Allegri deve richiamare in panchina Paulo Dybala. Tanta preoccupazione tra le fila dei tifosi bianconeri, che hanno già dovuto patire una lunga assenza dell'argentino nei mesi precedenti. Per l'attaccante dovrebbe trattarsi di un problema muscolare alla gamba destra. Di certo però se ne saprà di più a breve, dopo i primi accertamenti dello staff medico della Juventus, che sta sottoponendo il giocatore a stretching in panchina.

L.I.