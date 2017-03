Roma-Lione, ultima in Europa di Totti?

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

16/03/2017 23:44

ROMA LIONE TOTTI ULTIMA IN EUROPA / Il suo ingresso al minuto 83 non è bastato alla Roma per trovare il gol-qualificazione. Anzi quella odierna contro il Lione potrebbe essere stata l'ultima presenza in Europa di Francesco Totti, visto un contratto in scadenza a giugno e una lunga carriera giunta ormai agli sgoccioli. Nonostante il possibile ritiro a fine stagione, però, il capitano giallorosso ha preferito non rispondere a questa domanda fattagli dai cronisti presenti nella zona mista dello 'Stadio Olimpico', abbandonando lo stadio assieme a De Rossi e scuro in volto.

D.G.