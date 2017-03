Manchester City, adesso è rivoluzione: 13 sono in partenza!

16/03/2017 19:38

MANCHESTER CITY RIVOLUZIONE / Il ko in Champions League del Manchester City ha ufficialmente aperto la crisi: sotto accusa sia i giocatori che mister Guardiola, ma lo spagnolo sembrerebbe salvo. Nessun allontanamento ora o in estate per l'ex Barcellona, anzi, i 'Citizens' sono pronti a costruire una squadra da titolo. Per farlo tuttavia si libereranno di tanti giocatori, secondo il 'Manchester Evening News' sono addirittura 13 i partenti!

Sagna, Clichy e Zabaleta sono da tempo vicini alla cessione, come del resto non verrà rinnovata la fiducia a Nasri, Hart, Mangala o Bony, tutti in prestito e fuori dal progetto. Chi invece si giocherà il futuro nei prossimi mesi sono capitan Kompany, Nolito, Delph, Fernando, Jesus Navas e Bravo.

O.P.