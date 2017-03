Roma, Alisson: "Domani senza paura! Emerson Palmieri? Non lo conoscevo"

15/03/2017 21:10

ROMA ALISSON EUROPA LEAGUE LIONE / Il decisivo ritorno di Europa League contro il Lione, la lotta al secondo posto in campionato, l'esplosione del connazionale Emerson Palmieri e molto altro. Nella lunga intervista concessa al 'Match Program' del sito del club, Alisson Becker ha fatto il punto sulle principali news Roma del momento. Questi passaggi più significativi segnalati da Calciomercato.it:

"Domani mi aspetto una gara un poì come all'andata, ma con un altro risultato. Loro hanno una squadra molto buona. La prima partita hanno fatto una grande prestazione, sono forti sia in difesa che in attacco, lo abbiamo visto in Francia. Ma noi siamo una ottima squadra, dobbiamo fare quello che abbiamo imparato in allenamento e ripartire dal quanto di buono fatto fino a questo momento. Noi siamo vivi ancora, il risultato dell'andata non è stato quello che volevamo, però abbiamo fatto due gol fuori casa ed è molto importante, conta. La partita non è finita, abbiamo novanta minuti per fare del nostro meglio per recuperare lo svantaggio. Quanto è difficile scendere in campo consci del doppio svantaggio? È dura anche se mentalmente può essere persino meglio ripartire che essere in vantaggio; psicologicamente si rischia di sottovalutare eccessivamente l’avversario. Adesso siamo noi a dover recuperare, ma conosciamo a fondo le nostre potenzialità. Abbiamo le carte in regola per ribaltare il risultato".

Alisson: "Possiamo farcela col Lione. Emerson Palmieri giovane di valore"

Il portiere brasiliano è poi ritornato su le cose storte del match di andata: "Abbiamo fatto qualche errore difensivo e davanti, ma siamo un gruppo: se sbaglia uno sbagliamo tutti. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo molto buono, nel secondo non siamo stati all'altezza, non abbiamo tenuto la palla come avremmo dovuto. Sappiamo già cosa dobbiamo fare di diverso… Pericolo maggiore? Tutta la squadra è forte, veloce, tirano da fuori area. Hanno tre calciatori bravissimi davanti, anche quelli che sono entrati nel secondo tempo hanno fatto bene. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, nei nostri mezzi senza aver paura dell’avversario”.

VITTORIA COL PALERMO - "È stata una vittoria importante, anche nel risultato. Non è bello per una squadra forte e grande come la Roma perdere per tre volte consecutivamente. Siamo sempre entrati in campo per vincere ma nel calcio succede. Non ci piace aver perso, ma la vittoria con il Palermo è stata importante da più punti di vista".

GRENIER - "Sì, lui è bravo. In allenamento avevo già capito le sue doti. Ora lo hanno visto tutti, il suo potenziale è noto e lo mette a disposizione del gruppo".

EMERSON PALMIERI - "Io non lo conoscevo in Brasile, ma appena arrivato qui ho capito che era un giovane calciatore di valore. Non ha giocato tanto in Brasile, ma qui sta facendo un ottimo lavoro. Oggi ha la fiducia di tutti: allenatore, tifosi e compagni”.

CT TITE E IL BRASILE - "Sì il mister e il suo staff seguono con molta attenzione i calciatori impegnati con le varie squadre di club. Sento spesso Taffarel (il preparatore dei portieri del Brasile, ndr), viene a guardare qualche allenamento, sarà qui anche giovedì per la partita contro il Lione, una partita molto importante per noi. A loro piace il lavoro che sto facendo nella Roma. Mi sento bene, ho imparato qualcosa in più sul calcio italiano e europeo. È meno di un anno che sono qui, ma sono felice di quello che sto facendo. Lavoro bene in allenamento e cerco di farmi trovare sempre pronto".

PALLOTTA - "È importante per la squadra avere il presidente in tribuna, è un tifoso in più. Abbiamo bisogno in questo momento che i tifosi vengano allo stadio per essere al nostro fianco. Possiamo farcela tutti insieme".

