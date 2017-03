Calciomercato Inter, fuori Brozovic dentro Strootman: il punto sul centrocampo

15/03/2017 17:04

CALCIOMERCATO INTER / Nella prossima sessione di calciomercato Inter il gruppo Suning ha intenzione di fare grandi investimenti per ogni reparto. A centrocampo il 'sogno' della proprietà nerazzurra è Marco Verratti, però le difficoltà per arrivare al regista del Paris Saint Germain sono notevoli. Ecco perché Ausilio si è gettato a capofitto su Kevin Strootman, che ha ovviamente caratteristiche diverse dal classe '92 di stanza a Parigi, ma che forse meglio si amalgherebbe con gli attuali titolari della mediana Kondogbia e Gagliardini. Per il 27enne olandese in scadenza nel 2018 è già pronto un quinquennale da oltre 3 milioni l'anno, mentre per la Roma è allo studio un'offerta da almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Brozovic maggiore indiziato a partire

L'arrivo di Strootman ingolferebbe ulteriormente il reparto, già a rischio 'taglio' per questioni legate al Fair Play finanziario. Ciò significa che è tutt'altro da escludere una cessione nel calciomercato estivo: a tal proposito gli indiziati numero uno sono Ever Banega e Marcelo Brozovic, dai quali la società potrebbe fruttare una corposa plusvalenza. Entrambi hanno molti estimatori dalla Cina fino all'Inghilterra: secondo media britannici, in particolare, per il croato sarebbe addirittura in arrivo un'offerta di 25 milioni di euro da parte del Tottenham. Proposta che l'Inter potrebbe respingere poiché valuta molto di più l'ex Dinamo Zagabria, il quale ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2021 con clausola rescissoria da 50 milioni valida solo per l'estero. Staremo a vedere.

R.A.