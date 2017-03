Bayer Leverkusen, Havertz salta la Champions: ha un esame

15/03/2017 09:20

ATLETICO MADRID LEVERKUSEN HAVERTZ / Stasera il Bayer Leverkusen sarà impegnato contro l'Atletico Madrid in Champions League ma, come sottolineato sul proprio profilo ufficiale Twitter, i tedeschi dovranno fare a meno di alcuni elementi.

Quattro gli infortunati per questa delicata sfida, ai quali andrà ad aggiungersi lo squalificato Henrichs. Il caso che ha però incuriosito il web è di certo quello di Havertz, trequartista 17enne, che dovrà saltare la sfida in Spagna per un importante esame a scuola.

L.I.