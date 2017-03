Calciomercato Milan, 'svolta' closing con la tentazione Lukaku

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/03/2017 07:54

CALCIOMERCATO MILAN LUKAKU / Schiarite all'orizzonte sul fronte closing Milan: la nuova data per il passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e la futura proprietà cinese è stata fissata al 7 aprile, previa nuova caparra da 100 milioni da versare entro giovedì. I tifosi del Milan, pertanto, possono ricominciare a sperare nei grandi colpi estivi: uno di questi potrebbe essere Romelu Lukaku, che nelle ultime ore ha gelato la proprietà dell'Everton rifiutandosi a sorpresa di firmare il nuovo contratto con i 'Toffees'.

La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro), una cifra che - sperano i tifosi rossoneri - potrebbe non spaventare la nuova proprietà asiatica. Chelsea e Manchester United guidano la corsa all'attaccante belga, con Arsenal, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain altre spettatrici interessate alla vicenda. Il Milan, più della Juventus che in quel ruolo è ampiamente coperta con Gonzalo Higuain, rappresenta l'outsider italiano nell'asta internazionale per Lukaku.