Calciomercato, Sampaoli spaventa Inter e Juventus

14/03/2017 17:19

SANCHEZ INTER JUVENTUS / Il futuro di Alexis Sanchez sembra sempre più distante da Londra. Tra incomprensioni con l'ambiente e trattative per il rinnovo in stand-by, l'attaccante cileno sta scavando un solco sempre più ampio tra sé e l'Arsenal, anche in virtuù delle numerose corteggiatrici. In Italia, l'ex Barcellona piace ad Inter e Juventus, ma le compagini nostrane dovranno guardarsi dalla concorrenza dell'Atletico Madrid e del Siviglia, senza dimenticare le big inglesi e il Psg. Per quanto riguarda la compagine andalusa, Jorge Sampaoli ha elogiato in conferenza stampa uno dei principali artefici dei suoi successi con la nazionale cilena. "Sarebbe grandioso avere l'opportunità di allenarlo di nuovo un giorno. E' un giocatore fantastico, direi uno dei migliori attaccanti al mondo. Ho avuto la fortuna di aver condiviso con lui l'esperienza in nazionale. Abbiamo disputato un Mondiale e vinto una Coppa America. E' stato un periodo bellissimo della mia carriera ed è stato bello condividerlo con lui".

D.T.