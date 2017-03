Roma, Candela attacca Spalletti: "Ha sbagliato due volte con Totti"

14/03/2017 14:36

ROMA CANDELA SPALLETTI TOTTI - Vincent Candela contro Spalletti. Non le manda a dire l'ex terzino della Roma, che entra in tackle sul tecnico giallorosso dopo l'episodio del mancato ingresso in campo di Totti a Palermo: "Spalletti ha sbagliato due volte con Totti: uno a non farlo giocare per mettere minutaggio nelle gambe come ha fatto l’anno scorso, dove ci ricordiamo tutti che ci ha salvato in alcune partite. E poi se aveva mal di schiena poi perché gli ha chiesto se voleva entrare? - ha detto Candela a 'Rete Sport' - Secondo me non è rispettoso verso di lui e allora, pure se non lo avesse avuto, Francesco avrebbe fatto bene a non entrare. Io, al posto suo, non sarei entrato. Parlano tutti, è un teatro a cielo aperto e lui, che è la storia della Roma, non parla. Con tutte le mancanze di rispetto che ha avuto se lo poteva permettere".

G.M.