Lazio-Torino, Mihajlovic: "Ci hanno sovrastato, male fuori casa"

13/03/2017 23:25

LAZIO TORINO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic ha analizzato la sconfitta del suo Torino contro la Lazio: "Non voglio commentare gli espisodi, è stata giocata una partita aperta - esordisce a 'Premium Sport' - Abbiamo fatto una buona gara difensiva per 60 minuti, dopo aver subito gol abbiamo cercato di giocare trovando poi il pareggio. Abbiamo avuto delle ripartenze da sfruttare meglio, poi siamo stati puniti. Loro sono più forti di noi fisicamente, ci hanno sovrastato. Purtroppo fuori casa facciamo un campionato e in casa ne facciamo un altro. Se finora abbiamo vinto solo contro Crotone e Palermo fuori casa ci sarà un motivo. Abbiamo fatto una buona gara difensiva, Maxi Lopez da quando è dimagrito ha fatto gol. Quando è in forma è un giocatore importante, purtroppo lo abbiamo perso per quasi tutta la stagione".

INZAGHI - "Lui più bravo di me? Questo è difficile dirlo, sicuramente ha una squadra forte e solida. Davanti ha calciatori veloci e tecnici. Ha una squadra completa e sta facendo bene. Anche ieri gli ho fatto i complimenti".

DIFESA - "Sicuramente subiamo troppi gol, per vincere dobbiamo fare sempre almeno 2 o 3 gol e non è facile. E' una squadra costruita per attaccare, non posso rimproverare molto a loro perché danno il massimo. A centrocampo ci hanno sovrastati, potevamo fare qualcosa in più in avanti. Se avessimo giocato in casa li avremmo pressati più alti, giocando fuori casa ho chiesto una squadra più bassa per giocare in ripartenza. Non voglio cambiare niente, cerchiamo sempre di avere la nostra mentalità giocando a viso aperto. Belotti? Se non gira lui è un problema, ma speriamo che continui a girare come sta facendo".

INTER - "Quando giochi con loro è sempre una gara complicata. Giochiamo in casa e sicuramente sarà un'altra prestazione. Cerchiamo di prepararla bene, con coraggio e personalità".

M.D.A.