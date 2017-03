DIRETTA Champions League, Leicester-Siviglia: segui la cronaca LIVE

14/03/2017 19:45

DIRETTA LEICESTER SIVIGLIA LIVE / C'è grande attesa in Inghilterra per Leicester-Siviglia. La gara di andata, terminata con un rimediabilissmo 2-1 per gli andalusi, costò la panchina a Claudio Ranieri. La rete di Vardy lascia ampi margini di qualificazioni alle 'Foxes' che potranno contare anche su un entusiasmo ritrovato dopo i risultati positivi ottenuti in campionato. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Musa; Mahrez, Vardy. All.: Stowell-Shakespeare.

Siviglia (4-1-4-1): Sergio Rico; Mariano, Rami, Lenglet, Escudero; N'Zonzi; Vazquez, Nasri, Jovetic, Vitolo; Ben Yedder. All.: Sampaoli.

D.T.