Calciomercato Inter, Pioli coi 'fantasmi' Simeone e Conte: ma i numeri dicono altro

Maurizio Russo

13/03/2017 15:45

INTER PIOLI SIMEONE CONTE / Il roboante 7-1 nello scontro diretto con l'Atalanta ha portato grande entusiasmo in casa Inter. Ma visti i successi di Napoli e Roma, il grande obiettivo del terzo posto resta distante 6 lunghezze, e manca una giornata in meno alla fine del campionato di Serie A. Il gruppo Suning è stato chiaro sin dall'inizio: vuole riportare il club nerazzurro ai vertici del calcio italiano ed europeo. Non c'è dubbio che, dal suo arrivo sulla panchina interista ad inizio novembre, Stefano Pioli abbia dato una marcia in più alla squadra riportandolo ai margini del podio. E anche la Curva Nord ieri lo ha omaggiato con un coro a lui dedicato, schierandosi a favore della sua conferma. Ma, nonostante un contratto valido fino al 2018, per restare ad Appiano Gentile anche la prossima stagione il tecnico emiliano dovrà centrare il traguardo della Champions League. Altrimenti, come già successo, ad ogni passo falso si scateneranno nuove voci di calciomercato sul suo futuro.

Inter, Pioli vicino a Conte e meglio di Simeone

Il calciomercato Inter della prossima stagione dipenderà molto da chi sarà l'allenatore. A più riprese i nomi di Diego Pablo Simeone e di Antonio Conte sono stati accostati alla panchina nerazzurra. Ma cosa dicono i numeri? Nelle 16 giornate sotto la sua gestione, Pioli ha conquistato 37 punti, alla media di 2,31 a partita che in Serie A è inferiore soltanto a quella della Juventus (2,5) ma superiore a quella di Roma (2,21) e Napoli (2,14). Per quanto riguarda i suoi 'antagonisti', il 'Cholo' nella Liga ha fatto molto peggio (media punti 1,92), mentre Conte ha fatto leggermente meglio con 2,44. Grazie anche alla goleada di ieri, Pioli ha la miglior media gol fatti a gara (2,31 contro l'1,81 dell'argentino e il 2,11 del salentino). Ma in Italia è la miglior difesa che fa vincere gli scudetti e qui l'ex allenatore della Lazio stenta un po': 0,93 gol subiti a match per lui contro gli 0,81 di Simeone e gli 0,74 di Conte.