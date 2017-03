Serie A, Lazio-Torino: probabili formazioni e dove vederla in TV

13/03/2017 11:50

SERIE A LAZIO TORINO FORMAZIONI E TV - Stasera, si chiuderà ufficialmente la 28esima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Le news Serie A, si concentrano infatti sul match di scena sul terreno di gioco dello 'Stadio Olimpico' di Roma, tra i padroni di casa della Lazio e il Torino. Match che, come di consueto, Calciomercato.it seguirà per voi con la cronaca in tempo reale e i contributi nel post partita, grazie ai suoi inviati sul campo.

La sconfitta del Milan con la Juventus ma, soprattutto, le contingenti vittorie dell'Inter sull'Atalanta, del Napoli sul Crotone e della Roma sul Palermo, costringono i bianocelesti a fare bottino pieno contro i granata per non perdere terreno nella corsa alle posizioni di testa, che fanno rima con Europa.

News Serie A, Lazio-Torino chiude la 28esima giornata: Lulic favorito su Keita, Mihajlovic si affida sempre a Belotti

Sulla carta, la formazione di Simone Inzaghi parte con i favori dei pronostici: proviene infatti da ben 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia (il derby contro la Roma, semifinale di andata del torneo ndr) e negli ultimi 5 scontri diretti con il Toro, non ha mai perso (sono infatti 3 le vittorie dei capitolini e due i pareggi). Ma le squadre di Sinisa Mihajolovic, si sa, non sono mai un avversario facile, perché cercano di mettere sempre in campo la grinta dell'allenatore serbo. Inoltre, c'è da prestare particolare attenzione al 'Gallo' Andrea Belotti, attuale capocannoniere della Serie A ed incubo delle difese, pienamente esploso in questa stagione.

Per quel che riguarda le formazioni, l'allenatore del club di Formello dovrebbe optare per un 4-3-3: Marchetti, recuperato, pare favorito su Strakosha per partire dal primo minuto. Difesa collaudata a 4 con Hoedt e de Vrij al centro, Basta e Radu sulle corsie esterne. A centrocampo, confermatissimi ed inamovibili Parolo, Biglia e l'idolo dei tifosi Milinkovic-Savic. In attacco invece, Anderson e Lulic (in vantaggio su Keita), affiancheranno Immobile.

Pssando invece alle scelte degli avversari, l'ex tecnico del Milan sembra deciso a schierare anche lui un 4-3-3: Hart sempre titolare, difesa con Zappacosta, Rossettini, Castan (con maggiori chance di giocare rispetto a Moretti) e Barreca. Benassi e Baselli sulla mediana, insieme al probabile riconfermato Lukic. In attacco nessuna sopresa: Ljajic e Iago Falque saranno i compagni di reparto del bomber Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA IN TV - Come sempre, la gara non sarà trasmessa in chiaro ma sarà possibile seguirla unicamente o via satellite su 'Sky Sport' (canali Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio, anche in HD) o sul digitale terrestre grazie a Mediaset Premium (canali Premium Sport).

F.S.