Empoli, Martusciello salta? Da Reja a Stramaccioni, tutte le alternative

13/03/2017 11:11

EMPOLI MARTUSCIELLO / Con un solo punto conquistato nelle ultime 6 partite, il magro bottino di 15 gol in 28 match e una classifica che resta allarmante in chiave salvezza (l'Empoli è quart'ultimo a +7 dal Palermo), il futuro di Martusciello appare sempre più in bilico.

La proprietà del club toscano potrebbe prendere in considerazione un cambio di guida tecnica ed i nomi per l'eventuale sostituzione si rincorrono già frenetici: sono quelli del tecnico della Primavera Alessandro Dal Canto, di Edy Reja, di Walter Zenga e di Andrea Stramaccioni.

S.D.