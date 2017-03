Serie A, Palermo-Roma 0-3: tris giallorosso, Spalletti rialza la testa

12/03/2017 22:37

SERIE A PALERMO ROMA / La Roma rialza la testa. La squadra di Luciano Spalletti ha sbancato il 'Barbera', ritornando al successo dopo tre sconfitte di fila. I giallorossi si sono imposti grazie alle reti di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. Il 'Faraone' è stato bravo a sfruttare al meglio un assist di Grenier; il bosniaco, subentrato nel corso della ripresa al posto dello stesso francese, ha battuto il giovane portiere rosanero, Fulignati, dopo un lancio di Nainggolan. Sul finire di gara l'ex Torino ha, infine arrotondato il risultato, in contropiede su passaggio di Strootman. Da segnalare come il club siciliano nel corso del primo tempo si fosse portato in vantaggio con un gol di Nestorovski, complice una papera di Szczesny.

Palermo-Roma 0-3: 22' El Shaarawy, 75' Dzeko, 90' Bruno Peres

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 70, Roma 62, Napoli 60, Inter 54, Lazio 53*, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39*, Chievo 38, Udinese 33, Cagliari 31, Sassuolo 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in meno

M.S.