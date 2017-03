12/03/2017 21:46

PALERMO ROMA NESTOROVSKI - Come mostrano le immagini, era regolare la rete del momentaneo vantaggio realizzata al 5' da Nestorovski nel match tra Palermo e Roma. Aleesami non tocca il pallone sul primo lancio da dietro, con l'attaccante macedone tenuto in gioco da Fazio prima della 'papera' di Szczesny.

G.M.