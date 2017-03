Genoa-Sampdoria, Barreto ammette: "Ci siamo lasciati andare"

12/03/2017 00:09

GENOA SAMPDORIA/ Ai microfoni di 'Sky Sport', Edgar Barreto ha aggiornato i tifosi della Sampdoria sui festeggiamenti dei giocatori dopo il successo nel derby contro il Genoa: "Dopo questa vittoria nel derby ci siamo lasciati andare più del solito, adesso vogliamo far diventare ottimo un buon campionato. Si diceva che Giampaolo non voleva Barreto ma poi mi ha fatto giocare sempre? Ad inizio stagione ero in partenza, ma mi sono sempre comportato da professionista, dimostrando di poter stare bene in questa squadra perché abbino qualità e quantità" ha dichiarato il centrocampista paraguayano.

S.F.