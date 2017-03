11/03/2017 17:06

INTER ATALANTA CONVOCATI - Recupera Kurtic, non Migliaccio per la trasferta di domani pomeriggio dell'Atalanta contro l'Inter. Sono 23 i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di 'San Siro':

Bastoni, Berisha, Cabezas, Caldara, Conti, Cristante, D'Alessandro, Freuler, Gollini, Gomez, Grassi, Hateboer, Kessie, Konko, Kurtic, Mounier, Paloschi, Petagna, Raimondi, Rossi, Spinazzola, Toloi, Zukanovic.

G.M.