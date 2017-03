Calciomercato Juventus, Meret avverte: "Una big? Meglio giocare!". E Donnarumma...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Alex Meret, portiere classe 1997 di proprietà dell'Udinese ma attualmente in prestito alla Spal, ha parlato del suo futuro (è corteggiato da Liverpool, Napoli, Roma e soprattutto Juventus) nel corso di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Meglio fare il vice in una grande o giocare un altro anno in provincia? Meglio giocare. Allenarsi con i campioni è utile e bello, ma la partita conta di più. Senza continuità perdi ritmo e distanze. Pronto per la Serie A? Penso di sì. (...) Il dualismo con Donnarumma? Sono pronto, soprattutto se il dualismo ci portasse ai massimi livelli per tanto tempo. Lui ha già dimostrato di essere grande in A, io devo ancora farlo. Di solito le rivalità sono utili perché ognuno spinge l’altro a essere migliore. Tra l’altro è un bravissimo ragazzo: abbiamo diviso la camera in un ritiro dell’Under 21 e ci siamo conosciuti. (...) Da piccolo, in famiglia si tifava Juventus, la mia prima maglietta e i miei primi guanti sono stati di Buffon".

Quello di Alex Meret è un nome 'caldo' in casa Juventus per il 'dopo Buffon', al pari di quello di Gianluigi Donnarumma, che stasera affronterà la Juve col suo Milan. Sarà l'occasione per riallacciare i contatti? Il rinvio del closing per il passaggio di proprietà del club rossonero in mano cinese ha fornito un prezioso assist ai bianconeri.