DIRETTA Serie A, Napoli-Crotone: segui la cronaca LIVE

12/03/2017 14:00

DIRETTA SERIE A NAPOLI CROTONE LIVE / Dopo la delusione Champions il Napoli si rituffa nel campionato con la corsa al secondo posto occupato dalla Roma: gli azzurri affrontano il Crotone reduci dal successo esterno proprio sul campo dei giallorossi e non possono permettersi passi falsi per non dissipare quanto conquistato all''Olimpico'. Dall'altra parte la squadra di Nicola, con la salvezza sempre più lontana, vuole onorare fino in fondo il campionato e sogna un risultato positivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Strinic; Rog, Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All.: Sarri.

CROTONE (4-4-2): Cordaz, Sampirisi, Dussenne, Ferrari, Martella; Rohdèn, Crisetig, Capezzi; Stoian, Acosty, Falcinelli. All.: Nicola.

CLASSIFICA: Juventus 70*, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50*, Fiorentina 42, Sampdoria 41*, Torino 39, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29*, Bologna 31, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più