09/03/2017 17:03

CALCIOMERCATO CAGLIARI IBARBO / Tornato in Sardegna nel mese di gennaio, Victor Ibarbo potrebbe fare nuovamente le valigie e volare in Giappone. Approfittando del calciomercato ancora aperto in terra nipponica, infatti, il Sagan Tosu sta provando a prelevare dal Cagliari l'attaccante colombiano. Lo riferisce 'Sky': in Giappone Ibarbo sarebbe allenato dall'ex rossoblu Ficcadenti.

B.D.S.