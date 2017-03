Lione-Roma, Nainggolan: "In Coppa Italia possiamo passare. Futuro? Vediamo"

08/03/2017 18:00

LIONE ROMA NAINGGOLAN / Accanto a mister Spalletti nella conferenza stampa della vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lione c'era il centrocampista belga Radja Nainggolan, che ha commentato così le ultime news Roma ed in particolare le critiche piovute sulla squadra dopo le sconfitte contro Lazio e Napoli. "Faccio il calciatore e quando le cose vanno male è normale che ci siano. Ma abbiamo perso due partite, non abbiamo buttato tutto. In Coppa Italia si può ribaltare il risultato e passare il turno e in campionato siamo nella stessa posizione di classifica che avevamo prima della partita contro il Napoli. Siamo ancora in corsa su tutti i fronti. Certo, le sconfitte fanno male e ora dobbiamo dimostrare che possiamo fare meglio delle ultime due uscite. Penso che noi giocatori lavoriamo tutti i giorni per essere pronti in tutte le partite anche quando si fanno più competizioni. Io sono sempre stato così: voglio giocarle tutte come i miei compagni, poi ce ne sono alcune che si gioca meglio o peggio, ma questo lo si può sapere solo dopo".

Calciomercato Roma, Nainggolan rimanda il futuro

Al centro di diversi rumors che lo vorrebbero lontano da Roma la prossima stagione, Nainggolan ha risposto - malvolentieri - anche alle domande sul suo futuro, rimandando ogni decisione: "Siamo a metà stagione e mi parlate di calciomercato? Io penso a fare bene come sempre, poi sono cose che si vedono avanti. Sono felice, qua sto bene e mi piace giocare per questa società, poi come detto sono cose che si vedono più in là".

M.R.