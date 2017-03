Lione-Roma, Amantino Mancini: "Il mio fu un gol incredibile. Giallorossi ora favoriti"

08/03/2017 09:23

LIONE-ROMA AMANTINO MANCINI / Amantino Mancini, in gol il 6 marzo 2007 nella sfida tra Lione e Roma in Champions League, ha parlato al 'Corriere dello Sport' della partita di Europa League Lione-Roma in programma domani.

QUEL GOL - "Francesco mi dà la palla e io vado dritto verso la porta basandomi su un principio: l'area di rigore protegge l'attaccante, il difensore non può toccarti e ha paura. Faccio un doppio passo, poi un altro, sposto il pallone, tiro di sinistro. Un gol incredibile, l'ho rivisto trecentoduemila volte! Ma il miglior gol è stato il tacco al derby".

LA NUOVA ROMA DI SPALLETTI - "Sono sincero, io giocherei titolare in questa Roma. Difficile dire se questa squadra sia più forte della mia, che era letale sulle ripartenze. Questa forse ha più qualità nei giocatori".

FAVORITA LIONE-ROMA - "Per me la Roma passa il turno ed è la favorita per l'Europa League".

FUTURO - "Mi iscriverò al corso di Coverciano, voglio allenare".

FUTURO SPALLETTI - "Lui è il top, il miglior allenatore della mia carriera. Resterà a Roma, dove volete che vada?!".

