Frosinone-Cittadella, Ciofani rammaricato: "Prendiamoci il punto e andiamo avanti"

07/03/2017 01:14

FROSINONE CITTADELLA/ E' un Daniel Ciofani quasi incredulo quello chiamato a commentare l'1-1 maturato al 'Matusa' tra Frosinone e Cittadella, con i gialloblu raggiunti nel finale da un gol rocambolesco: "Abbiamo subito un gol da Mai dire gol. Siamo primi in classifica e non dimentichiamocelo. Ora recuperiamo le energie con la consapevolezza di essere una squadra forte - ha dichiarato Ciofani in zona mista - C'è rammarico perché è un'occasione persa, ma che posso dire, c'è stata anche fortuna e bravura da parte degli avversari. Il pareggio è stato casuale, ce lo prendiamo e andiamo avanti".

S.F.