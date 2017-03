Pescara, Zeman: "Via per presidenti che danno formazione"

06/03/2017 16:37

PESCARA ZEMAN / Intervenuto a 'Radio Due' il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha parlato di presente e passato: "Noi dobbiamo giocare una partita alla volta: non possiamo vincerle tutte, ma mi piacerebbe vincerne qualcuna per far vedere il valore della squadra. In questo periodo le squadre che giocano in Eurooa trascurano un po' il campionato".

Zeman rilascia una battuta anche su Insigne ("sta facendo molto bene") e poi sul passato rivela: "Non voglio fare nomi, ma ho avuto a che fare con presidenti che suggerivano la formazione. Per questo, ogni tanto, ho finito prima i miei ingaggi".

B.D.S.