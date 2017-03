Calciomercato Inter, un osservato speciale oggi a Cagliari

05/03/2017 10:33

CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Tra campo e calciomercato. L'Inter vola a Cagliari con l'obiettivo di tenere vive le ultimissime speranze di Champions League ed approfitterà della sfida del Sant'Elia per osservare da vicino un altro, grande talento italiano in rampa di lancio. Si tratta di Nicolò Barella, centrocampista classe '97 diventato titolare inamovibile nello scacchiere di Rastelli e prontamente blindato dalla società sarda, che mentre cominciavano a palesarsi le prime attenzioni dei grandi club italiani, dalla Juventus al Milan passando proprio per i nerazzurri, lo ha blindato con un nuovo contratto valido fino al 2021 siglato a fine dicembre.

Per l'Inter, dunque, sarà oggi l'occasione giusta per constatare nuovamente i progressi del gioiello sardo, che fin dalle giovanili ha scomodato paragoni importanti con i più grandi d'Europa.

L.P.