04/03/2017 21:35

MILAN CHIEVO / Primo tempo finito in parità tra Milan e Chievo. Jonathan de Guzman, autore del gol clivense, ha parlato subito dopo il duplice fischio: "Ci sono state tante opportunità da entrambe le parti - ha detto a 'Premium Sport' - Dobbiamo continuare così e provare qualcosa nel secondo tempo. Rigore per noi? Secondo me ha preso la maglia, il rigore è giusto".

M.D.A.