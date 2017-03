Sampdoria-Pescara, Giampaolo: "Pronti per il derby, Schick respira gol!"

04/03/2017 21:18

SAMPDORIA PESCARA / Netta vittoria per la Sampdoria nell'anticipo della 27a giornata di Serie A. I ragazzi di Giampaolo si sono imposti per 3 a 1 contro il Pescara. Il tecnico ha commentato la prestazione a fine partita: "Credo che sia il nostro sesto risultato utile consecutivo, la squadra sta bene ed è riuscita a vincere una partita non semplice, ha avuto la pazienza di aspettare e di giocare senza perdere lucidità - le sue parole a 'Sky' - E' stata una buona gara soprattutto in prospettiva, in vista del derby di sabato prossimo. Ci arriviamo con una buona condizione fisica e mentale".

L'ATTACCO - "Abbiamo un grande attacco, Muriel è sempre molto pericoloso, Quagliarella oggi ha fatto una partita sontuosa, è stato bravissimo ed è completo in tutte le fasi; Schick respira gol, soltanto il controllo che lo ha portato a segnare è stato di pregevole fattura visto che è stato fatto e spazi brevi siamo molto felici di averli tutti".

M.D.A.