Torino-Palermo, Mihajlovic lancia Lukic e stimola Belotti

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

04/03/2017 15:39

TORINO MIHAJLOVIC CONFERENZA / E' già tempo di valutazioni per la programmazione futura in casa Torino. Non si nasconde Sinisa Mihajlovic, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani contro il Palermo fa una prima analisi della stagione.

"Il nostro obiettivo è quello di fare più punti dell'andata, ma anche quello di prendere una fisionomia di squadra che trovi continuità sia nelle partite in casa che in trasferta – ha detto il tecnico granata -. Anche senza Europa, per i giovani che abbiamo valorizzato e per i gol che abbiamo fatto e faremo, credo che sia una stagione positiva".

Riflettori puntati in questo finale di stagione su chi ha avuto meno spazio finora. "In queste partite vorrei vedere giocatori come Lukic e Gustafson per capire se possiamo puntare su di loro per il prossimo anno. Se non giocano non posso capirlo – continua Mihajlovic -. Ljajic? E' patrimonio del Torino. Sa che può e deve fare di più, in questo momento ha bisogno di trovare maggiore serenità. Sono certo che tornerà a fare meglio”.

Parole importanti anche su Belotti: "Non sta a me dire se vale 100 milioni, il prezzo lo fa il mercato. Sicuramente in prospettiva potrebbe diventare l'attaccante italiano più forte, così come sta dimostrando con le reti realizzate fin qui (19 come Dzeko e Higuain, ndr), anche se potevano essere di più con i calci di rigore sbagliati. Deve continuare a migliorare in tutto e per tutto".