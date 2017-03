03/03/2017 22:35

NEWS ROMA/ Francesco Totti si è complimentato con Zdenek Zeman, suo ex alleantore alla Roma, per il traguardo delle mille partite che il boemo si appresta a festeggiare: "Mister, mi hai fatto allenare nei modi più strani! Grande stima e riconoscenza per te! Auguri per le tue 1000 panchine!" ha scritto Totti su 'Twitter'.

S.F.