Milan-Chievo, l'annuncio via tweet di Lapadula

03/03/2017 21:07

MILAN CHIEVO LAPADULA - Superati i problemi alla caviglia, Gianluca Lapadula è rientrato in gruppo nella rifinitura di oggi del Milan in vista dell'anticipo di domani contro il Chievo. L'attaccante ex Pescara è stato inserito perciò nella lista dei convocati da Montella e ha twittato dopo l'allenamento: "Tornato in gruppo, pronto per la partita di domani", ha postato Lapadula su Twitter. L'attaccante dovrebbe comunque partire dalla panchina, con Bacca titolare al centro dell'attacco rossonero.



G.M.