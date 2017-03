02/03/2017 21:09

MILAN ATALANTA PETAGNA / Andrea Petagna pensa solo all'Atalanta. L'attaccante dell'Atalanta, cresciuto nelle giovanili del Milan, non sembra intenzionato a far ritorno a casa, almeno per adesso: "Tornare a giocare in una grande squadra come il Milan? Penso di essere già in una grande squadra - si legge su 'Sportmediaset' - perché siamo quarti in classifica. Faccio un passo per volta".

M.S.