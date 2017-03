Atalanta, Gasperini esalta Petagna: "Gli devo molto. Pochi gol ? E' una strategia..."

02/03/2017 20:25

ATALANTA GASPERINI PETAGNA / L'Atalanta è certamente la sorpresa della stagione. Gran merito dei risultati ottenuti dai bergamaschi è senza dubbio di Gasperini. Il tecnico ha lanciato diversi giovani, tra cui Petagna: "Gli devo molto - ammette l'ex Genoa ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono molto felice per lui che sta dimostrando tutto il suo valore. Margini di crescita? E' una strategia non farlo segnare se no si monta la testa e cresce il suo valore (sorride, ndr.). Ha delle caratteristiche uniche, quando avrà raggiunto la sicurezza in zona gol sarà completo veramente. Ci stiamo allenando bene in vista della Fiorentina, è una squadra forte che vale le prime. Sarà uno scontro importante".

M.S.