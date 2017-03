Lazio-Roma, Lukaku: "Sapevo di giocare, Inzaghi mi ha caricato"

01/03/2017 23:53

LAZIO ROMA LUKAKU / Tra i migliori in campo nella vittoria della Lazio contro la Roma, Jordan Lukaku ha rilasciato un commento poco dopo il fischio finale: "Sapevo che oggi avrei giocato - rivela a 'Lazio Style Channel' - Era difficile per me prepararmi a questa gara perché non avevo totalizzato molti minuti finora. Questa vittoria è molto importante. Mi sono preparato al meglio, il mister mi aveva caricato. Sono uscito perché ero un po’ stanco. Nainggolan non aveva ancora perso in queste ultime gare contro la Lazio, siamo amici, ma questa volta ha perso lui. Mi piace giocare nel 3-5-2 da esterno, posso svariare su tutta la fascia avanti e indietro. Con questo modulo posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche".

