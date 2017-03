Calciomercato Napoli, Reina con le valigie in mano: ecco tutti i possibili sostituti

01/03/2017 17:14

CALCIOMERCATO NAPOLI KEYLOR NAVAS - Il suo contratto con il Napoli scadrà soltanto il 30 giugno del 2018. Eppure, Pepe Reina, potrebbe lasciare la Campania già la prossima estate. Il club azzurro non sembra intenzionato - ad oggi - a rinnovare il contratto del 34enne estremo difensore spagnolo: l'idea sarebbe infatti quella di cederlo monetizzando qualcosa (piuttosto che perderlo a zero l'anno seguente...) e re-investire il ricavato su un portiere più giovane che possa garantire diverse stagioni di 'tranquillità' nel ruolo.

E' lunga in tal senso la lista dei giocatori che il direttore sportivo della società dell'imprenditore cinematografico Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, sta valutando. Alcuni di questi però, sono seguiti con attenzione anche dalla Lazio, dall'Inter e dal Milan (nella malaugurata ipotesi per i rossoneri, che Gianluigi Donnarumma non rinnovi il suo contratto e si trasferisca altrove durante la prossima sessione estiva del calciomercato).

Calciomercato Napoli, via Reina per far posto ad un nuovo portiere: ecco i candidati

Il primo nome da tempo sui taccuini azzurri è quello di Mattia Perin del Genoa: il 24enne di Latina - sotto contratto col 'Grifone' fino al 2019 e attualmente fermo ai box per un nuovo brutto infortunio ai legamenti che l'ha costretto a finire sotto i ferri lo scorso gennaio - piace da sempre: qualche dubbio potrebbe derivare proprio sotto a causa dei ripetuti stop che lo hanno visto sfortunato protagonista.

Altro nome - sul quale è vigile anche l'Inter di Pioli - è quello di Alessio Cragno, 22enne di Fiesole, attualmente in forza al Benevento ma di proprietà dal Cagliari (scadenza 2020). C'è poi l'ipotesi Keylor Navas: il 30enne costaricano è in uscita dal Real Madrid ed è nel mirino anche della Lazio di Simone Inzaghi. Stesso discorso e ma in questo caso la concorrenza è rossonera, per Claudio Bravo: 33 anni, portiere d'esperienza, ormai fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola nel Manchester City.

Infine, in corsa c'è anche Koen Casteels, 24enne belga, numero uno del Wolfsburg: giocatore di prospettiva, con soli due anni di contratto con i tedeschi e una valutazione che non supera i 5 milioni di euro.

Al calciomercato Napoli dunque, non resta che scegliere quale sarà il successore di Reina.

F.S.