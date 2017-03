TWITTER - Sondaggio Lazio-Roma: il risultato è schiacciante!

01/03/2017 15:16

SONDAGGIO LAZIO ROMA - Roma strafavorita nel derby di questa sera contro la Lazio valido per il primo round delle semifinali di Coppa Italia. I nostri utenti, che hanno votato al sondaggio promosso stamani sulla pagina ufficiale Twitter di Calciomercato.it, non hanno dubbi: per il 59 per cento dei votanti vincerà la Roma, mentre il successo della Lazio è indicato dal 21% del totale. Il segno X invece viene scelto da 20%. Adesso tocca al campo: vedremo stasera chi avrà ragione!



G.M.