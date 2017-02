Lazio-Roma, Inzaghi: "In campionato meglio di loro. Non siamo qui per caso"

Maurizio Russo

28/02/2017 14:43

LAZIO ROMA INZAGHI / In casa Lazio quando si parla di derby di Coppa Italia torna subito alla mente la finale dell'edizione 2013, vinta 1-0 proprio contro la Roma. Da allora, tuttavia, i biancocelesti non sono più riusciti ad aggiudicarsi una stracittadina. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico Simone Inzaghi si è detto però fiducioso: "Sappiamo cosa andremo ad affrontare: ho rispetto per la Roma, per Spalletti e per il gioco che stanno proponendo. Loro sono i favoriti, ma io ho un grande gruppo, un gruppo unito, che ogni giorno mi dà sempre più fiducia. D'altronde non siamo arrivati in semifinale per caso. Domenica contro l'Udinese non abbiamo giocato una bella partita, ma era importante vincere. Forse inconsciamente stavamo già pensando al derby: sono da tanti anni in questa città e so cosa voglia dire. Dovremo giocare nell'ottica dei 180 minuti, visto che tra un mese ci sarà la gara di ritorno. La partita di campionato ci ha insegnato che questa è una partita particolare e che si paga il minimo errore. Però per 50-60 minuti avevamo fatto meglio di loro. Poi abbiamo commesso gravi errori individuali, ma ce la siamo giocati alla pari".

Lazio-Roma, Inzaghi tra tifosi e formazione

Le news Lazio raccontano che purtroppo, ancora una volta, allo stadio 'Olimpico' non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per una partita così importante. "Dispiace che lo stadio non sia pieno, ma da quando sono alla guida di questa squadra, tanta gente è tornata sugli spalti. Domani giocheremo in casa e vogliamo vicini i nostri tifosi per mettere in campo una grande prestazione - prosegue Inzaghi - Formazione e modulo? Valuterò la disposizione tattica nelle prossime ore: sappiamo che mancheranno tre elementi importanti (Radu, Patric e Lulic squalificati, ndr). Per quanto rigurarda Marchetti - il cui futuro nella Capitale in tema di calciomercato resta incerto - vedremo nelle prossime ore: ieri è tornato ad allenarsi e se offre le garanzie giuste giocherà".