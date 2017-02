Serie A, UFFICIALE: Fiorentina-Cagliari cambia orario

27/02/2017 15:59

SERIE A FIORENTINA CAGLIARI ORARIO / Cambio di programma per la 28a giornata di Serie A in programma tre due weekend. In calendario per domenica 12 marzo alle ore 20.45, la gara tra Fiorentina e Cagliari avrà invece inizio alle 15. Lo ha comunicato la Lega Serie A. Il nuovo programma del turno numero 28 del massimo campionato è quindi questo:

10 marzo ore 20.45

Juventus-Milan

11 marzo ore 20.45

Genoa-Sampdoria

12 marzo ore 12.30

Sassuolo-Bologna

12 marzo ore 15.00

Chievo-Empoli

Fiorentina-Cagliari

Inter-Atalanta

Napoli-Crotone

Pescara-Udinese

12 marzo ore 20.45

Palermo-Roma

13 marzo ore 20.45

Lazio-Torino

B.D.S.