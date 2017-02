Juventus, Sergio Ramos accusa Dani Alves: parole al veleno

27/02/2017 11:46

JUVENTUS DANI ALVES RAMOS / A margine della vittoria per 2-3 in casa del Villarreal, Sergio Ramos ha rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti di Dani Alves, che nei giorni scorsi aveva paragonato la sua carriera al Siviglia con quella del difensore del Real Madrid: "Parla uno che ama il Brasile un anno, l'anno dopo la Spagna e il seguente ancora l'Italia. Il sentimento esiste a prescindere e non è certo legato agli anni di permanenza in un posto o ai titoli che si vincono. 'Sevillista' si nasce".

D.T.