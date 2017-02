Lazio-Roma, allarme Inzaghi: problemi di formazione per il derby di Coppa Italia

27/02/2017 01:29

LAZIO ROMA/ Superata l'Udinese grazie ad un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile nella ripresa, la Lazio di Simone Inzaghi inizierà da domattina a preparare il derby di Coppa Italia contro la Roma, vittoriosa a San Siro con l'Inter. Ripresa degli allenamenti fissata per le 11.00 a Formello, dove il tecnico biancoceleste farà le sue prime valutazioni sul modulo da adottare. Le assenze contemporanee di Patric, Radu e Lulic squalificati per la semifinale d'andata, indirizzano Inzaghi verso un assetto con la difesa a tre. Due i rientri previsti: quello di Lucas Biglia che ha osservato un turno di squalifica in campionato, e quello di Marchetti che potrebbe riprendersi i pali difesi nelle ultime uscite stagionali dal suo vice Strakosha.



S.F.