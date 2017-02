Palermo-Sampdoria 1-1: Quagliarella spegne le speranze rosanero

26/02/2017 14:29

PALERMO SAMPDORIA NESTOROVSKI QUAGLIARELLA / Bella gara al 'Barbera', con un Palermo che non intende arrendersi alla retrocessione. Lotta e trova la rete su calcio di rigore, con Nestorovski designato da Lopez per calciarlo. Spiazza Viviano e fa 1-0. I rosanero hanno molte chance e non riescono a concretizzarne neanche una, così come la Sampdoria, che sfiora il vantaggio prima e il pari poi a più riprese. Il gol dell'1-1 arriva però proprio al 90', dai piedi del migliore in campo per i blucerchiati, Quagliarella. Ancora un gol pesante per l'attaccante partenopeo, che ammutolisce lo stadio palermitano. Palermo che guadagna dunque un sol punto sull'Empoli.

PALERMO-SAMPDORIA 1-1

31' Nestorovski (P), 90' Quagliarella (S)

CLASSIFICA: Juventus punti 66*, Roma 57, Napoli 54*, Atalanta 51*, Inter 48, Lazio 47, Milan 44, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 35*, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22*, Palermo 15*, Crotone 13, Pescara 12.

*Una partita in più