PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-EMPOLI: Alex Sandro devastante, Costa in difficoltà

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

25/02/2017 22:37

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-EMPOLI: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus risolve nella ripresa con l'Empoli. Mandzukic e Higuain sprecano tanto, Skorupski compromette la sua gara nel secondo tempo. Poi viene fuori Alex Sandro, che chiude il match. Laurini in difficoltà.

JUVENTUS

Neto 6 - Nessuna palla nello specchio della porta in avvio, ma resta sempre in allerta. Attento su un tiro dalla distanza di Mauri.

Dani Alves 6,5 - Partecipa alla fase offensiva, senza dimenticare quella difensiva.

Rugani 5,5 - Tiene a bada Marilungo, commette una sbavatura nel primo tempo che può costare cara.

Bonucci 6 - Le polemiche con Allegri sembrano alle spalle. Gioca con buona intensità e solita precisione tattica.

Alex Sandro 7,5 - Non rischia più di tanto in avanti, nessuna sbavatura in copertura. Più aggressivo dopo il vantaggio, chiude il match con una rete di ottima fattura tecnica.

Marchisio 6,5 - Il suo scudo davanti alla difesa appare insuperabile. Concede serenità alla squadra. Dal 79' Rincon 6 - Entra per dare fiato ai compagni e si mostra generoso.

Pjanic 6,5 - Cura sapientemente le geometrie a centrocampo, prima dell'intervallo spreca una punizione dalla sua posizione ideale.

Cuadrado 7 - Riesce sempre a dare un'alternativa ai compagni in fase offensiva, ci prova più volte dal limite. Dal 85' Pjaca s.v.

Mandzukic 6,5 - Dialoga bene con Higuain nel ruolo di seconda punta. Non aggancia il diagonale di Cuadrado a un passo dalla linea si porta. Alla mezz'ora si complica la vita, cercando gli avversari piuttosto che la porta. Nella ripresa sfocia tutta la sua rabbia nel colpo di testa che sblocca la partita.

Sturaro 6,5 - Spreca sotto porta nella prima frazione di gioco, corre come un forsennato ed è un gran lottatore in fase di recupero. Dal 74' Dybala 6,5 - Ha subito una buona occasione, ma la sua rete giustamente viene annullata.

Higuain 6 - Non riesce a coordinarsi bene in avvio davanti al portiere avversario. Incrocia debolmente anche a inizio ripresa.

All. Allegri 6,5 - Tante novità rispetto alla gara di Champions. Tornano dal primo minuto Bonucci, Dani Alves, Rugani, Neto, Marchisio e Sturaro. I bianconeri cominciano bene. Dopo la prima rete è solo Juve.

EMPOLI

Skorupski 5 - Spegne un primo tentativo di Higuain. Limita i danni con l'aiuto di Bellusci su Sturaro. Attento anche a inizio secondo tempo. Errore di valutazione sulla rete di Mandzukic.

Laurini 5 - Chiude bene le diagonali e corre tanto, anche se Mandzukic gli fa girare spesso la testa. Sulla seconda rete, Alex Sandro fa quello che vuole. Dal 69' Veseli 6 - Entra nel momento più difficile per l'Empoli e può poco.

Bellusci 5,5 - Fa a sportellate con Mandzukic, che gli scappa spesso alle spalle.

Costa 4,5 - Tra i due centrali difensivi è quello che soffre di più, Higuain si muove dalle sue parti e spesso deve accorciare su Cuadrado.

Pasqual 5,5 - Ricorre spesso al fallo per bloccare la manovra di Cuadrado e la Juve ne approfitta per tenere alto il baricentro.

Krunic 5,5 - Fatica a imporsi sulla linea mediana, soffrendo Marchisio e Pjanic.

Diousse 6 - Mette il suo fisico in mezzo per sbrogliare qualche situazione scomoda.

Mauri 6,5 - Catalizza il gioco a centrocampo, conquista tanti palloni e guadagna qualche buona punizione. E' il migliore dei suoi. Dal 77' Buchel 5,5 - Corre a tutto campo nel finale, ma non può essere concreto.

El Kaddouri 5,5 - Dovrebbe rappresentare il valore aggiunto dell'Empoli e invece resta in ombra per quasi tutto il match. Butta alle ortiche una buona occasione concessa dai difensori avversari nel primo tempo.

Pucciarelli 6 - Si assenta in alcuni spezzoni di gara e trova poche giocate, ma è sempre un potenziale pericolo per i difensori bianconeri.

Marilungo 5,5 - Cerca di dare profondità alla squadra, anche se con troppa irruenza. Dal 69' Thiam 6 - Entra in campo quando la partita è già compromessa e riesce a fare poco.

All. Martusciello 5,5 - Si approccia al match con la mentalità di chi sa di essere tecnicamente inferiore e deve fare un match di sacrificio. Riesce in parte a trasmettere il messaggio ai suoi.

Arbitro: Mariani 6 - Nel primo tempo non ci sono particolari episodi da moviola se non un tocco di mano di Krunic nell'area dell'Empoli. Mariani fa bene a lasciar correre: l'intervento sembra involontario e la distanza è minima. Al 75' giusto annullare la rete a Dybala, in quanto Higuain era già in fuorigioco.



TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 2-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Marchisio (79' Rincon), Pjanic; Cuadrado (85' Pjaca), Mandzukic, Sturaro (74' Dybala); Higuain. A disp: Buffon, Audero, Chiellini, Benatia, Barzagli, Lemina, Asamoah, Lichtsteiner. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (69' Veseli), Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Mauri (77' Buchel); El Kaddouri; Pucciarelli, Marilungo (69' Thiam). A disp: Pelagotti, Zambelli, Dimarco, Maccarone, Croce, Zajc, Barba, Cosic, Tello. All. Martusciello

ARBITRO: Mariani di Aprilia

MARCATORI: 52' Skorupski (autorete), Alex Sandro (J)

AMMONITI: 82' Bellusci (E)

ESPULSI: