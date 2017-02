26/02/2017 01:27

BARCELLONA JUANFRAN MORENO / Il tecnico del Deportivo Gaizka Garitano ha parlato in conferenza stampa di Juanfran Moreno e dell'interesse del Barcellona che lo ha individuato come possibile sostituto di Vidal: "E' molto concentrato e domani giocherà. La sua testa è al Deportivo, non vedo nessun cambiamento in lui. Sta pensando al Depor e nessuno mi ha detto nulla".

