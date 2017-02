Calciomercato Milan, Petagna: "Intanto gli arrivo davanti, in futuro chissà"

25/02/2017 09:36

ATALANTA PETAGNA MILAN / "Il Napoli è una squadra straordinaria, l'unica che può competere con la Juventus". A poche ore dalla sfida del 'San Paolo', Andrea Petagna ha parlato al 'Corriere dello Sport' del suo presente e del suo futuro: "L'Europa League è il nostro sogno, se continuiamo così possiamo farcela - prosegue l'attaccante dell'Atalanta - Se ci riusciamo, mi faccio i capelli biondi come il 'Papu' Gomez... Io mi ispiro a Ibrahimovic, al quale ho fatto da raccattapalle. Il Milan mi rimpiange? Non credo, perché hanno Bacca e Lapadula. Dopo l'anno speso tra Vicenza e Latina non mi portarono in ritiro e mi ritrovai in mezzo a una strada. Ringrazio Petrone e l'Ascoli. Intanto penso ad arrivare davanti ai rossoneri, in futuro chissà. Per ora sono in un club fantastico e sono felice: se farò bene qua, il resto sarà una conseguenza".

M.R.