Stadio Roma, Pallotta esulta: "Serata importante per la Roma"

24/02/2017 22:49

STADIO ROMA PALLOTTA / È una giornata storica per la Roma. Dopo un lunghissimo tira e molla, in serata il vertice decisivo andato in scena al Campidoglio ha portato alla fumata bianca: progetto ridimensionato, ma il nuovo stadio della Roma si farà. Ed attraverso il sito ufficiale del club giallorosso arrivano le prime parole del presidente James Pallotta: "È stato un percorso molto lungo, che potrebbe essere paragonato a quello fatto dai nostri antenati Romani in molte campagne del passato. Ma la prossima tappa di questo viaggio è di fronte a noi e, per questo, vorrei ringraziare prima di tutto i nostri tifosi. Sono i migliori al mondo. Un grande ringraziamento va alla sindaca Virginia Raggi e al vicesindaco Luca Bergamo e a tutti gli altri membri dell’amministrazione, senza dimenticare Luca Parnasi e la sua squadra. E più di tutti voglio far sentire il mio grazie a Mauro e a tutto lo staff dirigenziale della Roma, che ha lavorato qui e all’estero, assieme ai giocatori e all’allenatore. Questa è una serata importante per la Roma. Non vediamo l’ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio.

Forza Roma”.

L.P.